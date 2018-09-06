Ağrı ve Mardin'de hava harekatı: 4 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt ve Mardin/Nusaybin kırsalına 06 Eylül'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Ajanslar