Ağrı kesici niyetine 3 kurbağa, 1 solucan!

Çin'de romatizma ağrılarından kurtulmak için 3 tane kurbağayı çiğ halde yiyen kadının göğsünden 13 santimetre uzunluğunda tenya çıkartıldı.

Çin'de vücut ağrılarını tedavi etmek için geleneksel tıbba başvuran kadının sonu kötü oldu. Üç yıl önce tedavi amaçlı olarak üç tane kurbağa yiyen kadının göğsünden 13 cm boyunda tenya çıkartıldı.

AĞRILARI İÇİN KURBAĞA YEDİ

Kadının göğsünden tenyayı çıkaran doktorlar görüntü karşısında şok oldu. Yao isimli kadın vücut ağrılarının dindirmek için tek çarenin kurbağa yemek olduğuna ikna edilmişti.

ÖNCE KAFASI GÖRÜNDÜ

Kadının göğsünden kurdun başını gören doktorlar operasyon sonrası çıkardıkları parazitin 14 santimetre boyun olduğunu gördü.

DAHA ÖNCE DE BAĞIRSAKLARI TIKANMIŞTI

Kurbağaları yuttuktan birkaç ay sonra, Bayan Yao mide ağrısıyla Şangay'da bir hastaneye götürüldü ve doktorlar ona parazit kaynaklı bağırsak tıkanıklığı teşhisi koydu. Kadının semptomları, sağ memesindeki yumruğu keşfedene kadar ortadan kaybolmuş gibi görünüyordu.

İYİYE GİDİYOR

Yao'nun geçen haftaki ameliyattan sonra hızla iyileşmeye başladığı öğrenilirken parazit larvaları insan vücudunda hızla yayıldığı için kadının yeni bir enfeksiyon vakası yaşayıp yaşamayacağı henüz belli değil.