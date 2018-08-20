Ağrı Dağı kırsalında bir PKK'lı terörist yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aralık ilçesinin Ağrı Dağı kırsalında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist yakalandı.

Ağrı Dağı kırsalında komandoların da desteğiyle düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen bir terörist silahsız şekilde yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan terörist, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SON BİR HAFTADA 40 HAİN TERÖRİST..

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 13-20 Ağustos tarihlerinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 40 (24 Ölü, 5 Sağ/Yaralı, 11 Teslim) terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler turuncu listede bulunan, "Rezzan" kod adlı Ömer Duran, "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurları tarafından 2 bin 331 operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: AA