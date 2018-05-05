Ağrı AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Ağrı AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Ağrı aday adayları listesi...

Adı Soyadı ABBAS AYDIN ABDULBAKİ GEMİ ABDULCEBBAR KAYA ABDULLAH BEDİHAĞAOĞLU ABDULLAH CANER GÜVEN ABDURRAHMAN ÇETİN ADALET GÜVEN ADNAN YÜCE AHMET KAYA AHMET NARİN ALİ YILMAZ AYHAN EFE AYŞE KOCABAY AYŞE MELEK ASLAN AYŞİN ÇELİK AZRA BUSE KÖSEDAĞ BESRA ŞİMŞEK BURHAN VAROL BÜŞRA AYDEMİR DOĞANAY CELAL ESİN CELALETTİN DEMİR CEM KÖSEOĞLU CESİM SOLHAN CESİM ALMA CESİM GÖKÇE CUMALİ CARTİ DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN EBUMUHSİN BULUT EDA ERİNCİK EKREM ÇELEBİ ENSARİ HALLAÇ ERCAN ATEŞ ERHAN TENEKECİ ERTUĞRUL ERYILMAZ FATMA SALMAN FATMA ÇAKMAK FEHMİ ARSLAN FERHAT ÖZMEN FUAT ERDEM GÜNGÖR YILDIRIM HAKİM KAYA HALİL YILMAZ HALİL ÖZYOLCU HARUN ARSLAN İBRAHİM VAROL İHSAN SEFEROĞULLARI İKRAM NARÇİN İLHAMİ TAŞDEMİR İSMAİL OĞUR KEMAL ATMACA KEMAL ÇİFTÇİ KENAN ENGİN KENAN POLAT KÜBRA TAŞDAN LATİF ERGÜL MAİDE AYDIN MEHMET ERAT MEHMET ALİ KURT MEHMET HANİFİ ALIR MEHMET NEDİM KOLAN MEHMET NURİ BULAN MEHMET REŞAT YARDIMCI MEHMET SAİT ŞAHİN MEHMET SALİH ESKİN MEHMETEMİN KIZGIN MEHMETSIDDIK ALDEMİR MEMET ŞAH KAPLAN MERVE TAŞDEMİR METİN KILIÇ MİRAY SANCAKTAR MUHUMMED HABİB YAKUT MURAT KARANCİ MUSA AYDEMİR MUSTAFA KONYAR MUSTAFA AYDIN MUSTAFA YİĞİT MÜŞTAK ALPDOĞAN NESİM KOÇ NUMAN AKTAŞ NURCAN ÇELİK NURTEN YİĞİT OĞUZHAN YAMİ ORHAN GÜNGÖR OSMAN SARI ÖMER DÖNMEZ ÖMER ÇINAR PELİN DİLARA ARSLAN RECEP KAYA ROHAT POLAT SABRİ ORHAN SALİH DEMİR SAVCI SAYAN SEFA MÜFİT TOKAR SELMA GÖKÇEN SEMRA ASLANKILIÇ YEL SEMRA DOĞAN SERVET ALPASLAN SEVGİ BAYDAR AKGÜN SİNAN GÖRMEZ SÜMEYE GÖKSU TALİP HALLAÇ UĞUR KARAMIZRAK YUNUS KILİÇ YUNUS MÜNAS YUSUF İÇEN ZEYNEL ABİDİN ÇAKIR

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