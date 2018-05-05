Ağrı AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Ağrı AK Parti aday adayları tam liste...
24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.
İşte AK Parti Ağrı aday adayları listesi...
|Adı
|Soyadı
|ABBAS
|AYDIN
|ABDULBAKİ
|GEMİ
|ABDULCEBBAR
|KAYA
|ABDULLAH
|BEDİHAĞAOĞLU
|ABDULLAH CANER
|GÜVEN
|ABDURRAHMAN
|ÇETİN
|ADALET
|GÜVEN
|ADNAN
|YÜCE
|AHMET
|KAYA
|AHMET
|NARİN
|ALİ
|YILMAZ
|AYHAN
|EFE
|AYŞE
|KOCABAY
|AYŞE MELEK
|ASLAN
|AYŞİN
|ÇELİK
|AZRA BUSE
|KÖSEDAĞ
|BESRA
|ŞİMŞEK
|BURHAN
|VAROL
|BÜŞRA
|AYDEMİR DOĞANAY
|CELAL
|ESİN
|CELALETTİN
|DEMİR
|CEM
|KÖSEOĞLU
|CESİM
|SOLHAN
|CESİM
|ALMA
|CESİM
|GÖKÇE
|CUMALİ
|CARTİ
|DİLAN
|ÖZMEN ÖZGÜN
|EBUMUHSİN
|BULUT
|EDA
|ERİNCİK
|EKREM
|ÇELEBİ
|ENSARİ
|HALLAÇ
|ERCAN
|ATEŞ
|ERHAN
|TENEKECİ
|ERTUĞRUL
|ERYILMAZ
|FATMA
|SALMAN
|FATMA
|ÇAKMAK
|FEHMİ
|ARSLAN
|FERHAT
|ÖZMEN
|FUAT
|ERDEM
|GÜNGÖR
|YILDIRIM
|HAKİM
|KAYA
|HALİL
|YILMAZ
|HALİL
|ÖZYOLCU
|HARUN
|ARSLAN
|İBRAHİM
|VAROL
|İHSAN
|SEFEROĞULLARI
|İKRAM
|NARÇİN
|İLHAMİ
|TAŞDEMİR
|İSMAİL
|OĞUR
|KEMAL
|ATMACA
|KEMAL
|ÇİFTÇİ
|KENAN
|ENGİN
|KENAN
|POLAT
|KÜBRA
|TAŞDAN
|LATİF
|ERGÜL
|MAİDE
|AYDIN
|MEHMET
|ERAT
|MEHMET ALİ
|KURT
|MEHMET HANİFİ
|ALIR
|MEHMET NEDİM
|KOLAN
|MEHMET NURİ
|BULAN
|MEHMET REŞAT
|YARDIMCI
|MEHMET SAİT
|ŞAHİN
|MEHMET SALİH
|ESKİN
|MEHMETEMİN
|KIZGIN
|MEHMETSIDDIK
|ALDEMİR
|MEMET ŞAH
|KAPLAN
|MERVE
|TAŞDEMİR
|METİN
|KILIÇ
|MİRAY
|SANCAKTAR
|MUHUMMED HABİB
|YAKUT
|MURAT
|KARANCİ
|MUSA
|AYDEMİR
|MUSTAFA
|KONYAR
|MUSTAFA
|AYDIN
|MUSTAFA
|YİĞİT
|MÜŞTAK
|ALPDOĞAN
|NESİM
|KOÇ
|NUMAN
|AKTAŞ
|NURCAN
|ÇELİK
|NURTEN
|YİĞİT
|OĞUZHAN
|YAMİ
|ORHAN
|GÜNGÖR
|OSMAN
|SARI
|ÖMER
|DÖNMEZ
|ÖMER
|ÇINAR
|PELİN DİLARA
|ARSLAN
|RECEP
|KAYA
|ROHAT
|POLAT
|SABRİ
|ORHAN
|SALİH
|DEMİR
|SAVCI
|SAYAN
|SEFA MÜFİT
|TOKAR
|SELMA
|GÖKÇEN
|SEMRA
|ASLANKILIÇ YEL
|SEMRA
|DOĞAN
|SERVET
|ALPASLAN
|SEVGİ
|BAYDAR AKGÜN
|SİNAN
|GÖRMEZ
|SÜMEYE
|GÖKSU
|TALİP
|HALLAÇ
|UĞUR
|KARAMIZRAK
|YUNUS
|KILİÇ
|YUNUS
|MÜNAS
|YUSUF
|İÇEN
|ZEYNEL ABİDİN
|ÇAKIR
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