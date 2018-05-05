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05 Mayıs 2018 12:23 | Son Güncelleme: 05 Mayıs 2018 12:29

Ağrı AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Ağrı AK Parti aday adayları tam liste...

Ağrı AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Ağrı aday adayları listesi...

Adı Soyadı
ABBAS AYDIN
ABDULBAKİ GEMİ
ABDULCEBBAR KAYA
ABDULLAH BEDİHAĞAOĞLU
ABDULLAH CANER GÜVEN
ABDURRAHMAN ÇETİN
ADALET GÜVEN
ADNAN YÜCE
AHMET KAYA
AHMET NARİN
ALİ YILMAZ
AYHAN EFE
AYŞE KOCABAY
AYŞE MELEK ASLAN
AYŞİN ÇELİK
AZRA BUSE KÖSEDAĞ
BESRA ŞİMŞEK
BURHAN VAROL
BÜŞRA AYDEMİR DOĞANAY
CELAL ESİN
CELALETTİN DEMİR
CEM KÖSEOĞLU
CESİM SOLHAN
CESİM ALMA
CESİM GÖKÇE
CUMALİ CARTİ
DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
EBUMUHSİN BULUT
EDA ERİNCİK
EKREM ÇELEBİ
ENSARİ HALLAÇ
ERCAN ATEŞ
ERHAN TENEKECİ
ERTUĞRUL ERYILMAZ
FATMA SALMAN
FATMA ÇAKMAK
FEHMİ ARSLAN
FERHAT ÖZMEN
FUAT ERDEM
GÜNGÖR YILDIRIM
HAKİM KAYA
HALİL YILMAZ
HALİL ÖZYOLCU
HARUN ARSLAN
İBRAHİM VAROL
İHSAN SEFEROĞULLARI
İKRAM NARÇİN
İLHAMİ TAŞDEMİR
İSMAİL OĞUR
KEMAL ATMACA
KEMAL ÇİFTÇİ
KENAN ENGİN
KENAN POLAT
KÜBRA TAŞDAN
LATİF ERGÜL
MAİDE AYDIN
MEHMET ERAT
MEHMET ALİ KURT
MEHMET HANİFİ ALIR
MEHMET NEDİM KOLAN
MEHMET NURİ BULAN
MEHMET REŞAT YARDIMCI
MEHMET SAİT ŞAHİN
MEHMET SALİH ESKİN
MEHMETEMİN KIZGIN
MEHMETSIDDIK ALDEMİR
MEMET ŞAH KAPLAN
MERVE TAŞDEMİR
METİN KILIÇ
MİRAY SANCAKTAR
MUHUMMED HABİB YAKUT
MURAT KARANCİ
MUSA AYDEMİR
MUSTAFA KONYAR
MUSTAFA AYDIN
MUSTAFA YİĞİT
MÜŞTAK ALPDOĞAN
NESİM KOÇ
NUMAN AKTAŞ
NURCAN ÇELİK
NURTEN YİĞİT
OĞUZHAN YAMİ
ORHAN GÜNGÖR
OSMAN SARI
ÖMER DÖNMEZ
ÖMER ÇINAR
PELİN DİLARA ARSLAN
RECEP KAYA
ROHAT POLAT
SABRİ ORHAN
SALİH DEMİR
SAVCI SAYAN
SEFA MÜFİT TOKAR
SELMA GÖKÇEN
SEMRA ASLANKILIÇ YEL
SEMRA DOĞAN
SERVET ALPASLAN
SEVGİ BAYDAR AKGÜN
SİNAN GÖRMEZ
SÜMEYE GÖKSU
TALİP HALLAÇ
UĞUR KARAMIZRAK
YUNUS KILİÇ
YUNUS MÜNAS
YUSUF İÇEN
ZEYNEL ABİDİN ÇAKIR

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Kaynak: AjansHaber

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