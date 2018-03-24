Afrin'i Gördüler, Sokağa İndiler: Bizi de Kurtarın

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinin sakinleri ve çok sayıda ÖSO mensubu, Türkiye'den kendi topraklarını da kurtarmasını bekliyor. Tel Rıfatlılar bu amaçla Azez'de gösteri yaptı.

Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için gösteri düzenledi.

ÖSO'ya bağlı Tel Rıfat kökenli yaklaşık 400 savaşçı ile çok sayıda sivil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat ilçesini de kapsaması talebiyle Siccu-Azez yolunu kapattı.

YPG/PKK ALEYHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Tel Rıfat'a yakın bir noktada, YPG/PKK aleyhine sloganlar atan ve topraklarını geri almak istediklerini haykıran topluluk, harekatın genişlemesini istedi.TSK ve bölgedeki asayiş unsurlarının ikna çabaları sonucu, topluluk bir süre sonra olaysız dağıldı.

YPG/PKK 250 BİN KİŞİYİ GÖÇE ZORLAMIŞTI

YPG/PKK, 2016 başlarında Rusya ve rejim desteğini alarak Afrin'den güneydoğuya doğru yayılmıştı. Afrin dışına çıkan teröristler, Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerindeki yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorlamıştı.

Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığınmıştı.

Güncel 24 Mart 2018 10:53 "Teröristlerin kabusu" uzman erbaşlar yemin ettiİzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu.

Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı Mahmut Allito, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütünün işgalinden sonra terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönebilmek için Afrin'deki tehdidin bitmesini beklediklerini söylemişti.

TSK'NIN GİRDİĞİ YERE HUZUR GELİYOR

Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayıp Zeytin Dalı ie devam eden teröre yönelik operasyonlar, bölgedeki huzur ve refah seviyesinde büyük bir yükselme sağlıyor. El bab ve çevresini Fırat Kalkanı ile kurtaran TSK bölgenin yeniden eski haline gelmesi için çalışmalarını sürdürürken, güvenliği sağlanan bölgeler de eskisinden iyi hale getirilmeye çalışıyor.

TSK'nın girdiği yerlerde güven unsurunun büyük oranda yükseldiği görülürken bunun son örneği de Afrin'de yaşandı.PKK'nın işgali ile yalnızca savaş cephesine dönen Afrin, Mehmetçiklerin bölgeyi kurtarması ile yeniden düzene kavuştu.

Kaynak: AA