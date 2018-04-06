Afrin'e sıfır noktasında şükür namazı

Terörden arındırılan Suriye’nin Afrin ilçesine sıfır noktadaki Hassa ilçesinde inşa edilen Süleyman Şah Namazgahı'nda şükür namazı kılındı.

Suriye’nin Afrin sınırına sıfır noktada bulunan Hatay’ın Hassa ilçesindeki, Hassa Belediyesi ile Kocaeli Darıca Belediyesi'nin iş birliğiyle açılan Süleyman Şah Namazgahı'nın açılışı yapıldı.

MEHMETÇİK'İN BAŞARISI İÇİN NAMAZ KILINDI

Namazgahta kılınan Cuma namazı sonrasında Zeytin Dalı Harekatı'nda elde edilen başarı için bir de şükür namazı kılındı.

NAMAZGAHA ZEYTİN DALLARI DİKİLECEK

Namazgahın etrafına, Afrin Harekatı'nda kaybedilen şehitler için zeytin dalları dikileceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar