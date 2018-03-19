Afrin'den sonraki hedef neresi? "Bir Gece Ansızın Gireriz"

Afrin Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında kuşatılarak TSK'nın kontrolü altına girdi. Peki yeni hedef neresi?

Afrin, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında 18 Mart günü kuşatıldı. Peki yeni hedef neresi?

18 Mart günü Afrin kent merkezinin hiçbir sivile zarar verilmeden kuşatılmasının ardından yeni hedef merak konusu oldu. TSK'nın Afrin destanını 18 Mart'ta milletimize armağanı sonrası yeni hedef heyecan yarattı.

"Bir Gece Ansızın Gireriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni hedefi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; "Terörle mücadelemizde konsept değişikliğine gitmiş olduk. Sınırlarımız içinde de teröristleri boş bırakamazdık. Onları da tamamen imha etmeyi sürdürüyoruz. Suriye'deki operasyonun başarısı terör koridorunun önünü kesmeye yönelikti. Ulusal ve uluslararası hukuk gözetilerek bu adımlar atıldı. Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak harekatın en önemli aşaması geride kaldı. Ardından Münbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Kuzey Irak'taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız. Bu iş çok daha uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. "dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra yeni hedefin "Sincar" olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Ajanshaber