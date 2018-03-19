Afrin'den sonra sıra orada: çok sayıda terörist..

Ceylanpınar ilçesinde bulunan sınır birlikleri tarafından, Rasulayn’a bağlı Nedas köyünün yakınlarında bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait bir kontrol noktası vuruldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Aşağı Doruklu kırsal mahallesinin karşı tarafında bulunan Rasulayn’a bağlı Nedas köyünün yakınlarında bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait kontrol noktası, sınır birliklerince fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı.

Yapılan ateş sonucunda kontrol noktası imha edildi.

18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: AA