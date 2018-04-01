Afrin'den kötü haber geldi

Afrin'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında mayın patladığı belirtildi.

Patlama nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.