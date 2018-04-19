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19 Nisan 2018 21:54 | Son Güncelleme: 19 Nisan 2018 22:17

Afrin'den acı haber! Şehidimiz var

Afrin'de meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu

Afrin'den acı haber! Şehidimiz var

Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA

Etiketler: şehitterörmayınAfrin


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