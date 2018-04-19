Afrin'den acı haber! Şehidimiz var
Afrin'de meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu
Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
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