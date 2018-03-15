Afrin'den acı haber

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında bir askerin şehit düştüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.



