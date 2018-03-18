Afrin'de operasyon hızla sürüyor: 29 köy birden alındı!

TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bugün Afrin kent merkezinde kontrolü sağlamıştı. Anadolu Ajansı'nın saat 18.11'de geçtiği habere göre TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı. Afrin'deki PKK ve ele başı Öcalan posterleri de teker teker indirildi.

TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezini ele geçirdikten sonra bölgenin kuzey, doğu ve batı yönlerinde operasyonlar yoğunlaştı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.

Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.

AFRİNLİLER ANLATTI

Afrinli 44 yaşındaki esnaf Zeynel Abidin Kazan, çok sevinçli olduklarını ifade ederek, günlerdir Türk askerinin gelmesi için dua ettiklerini, kabul olduğu için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

İlçenin terör örgütlerinin işgalindeyken halkın büyük sıkıntılar yaşadığını ve baskılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini vurgulayan Kazan, "3-4 gün önce teröristlerin bazı silahları araçlara yüklediğini gördük, üzerilerini kapattılar. Münbiç tarafına ya da Cezire'ye gittiklerini düşünüyoruz. Son günlerde zaten sayıları azalmıştı. Türkiye'ye çok şey borçluyuz, teşekkürler." şeklinde konuştu.

"SİVİLLERİN ÇIKIŞINA MÜSAADE ETMEDİLER"

İlçede fırın işletmeciliği yapan 60 yaşındaki Ali İmceddemi ise terör örgütü YPG/PKK'nın günlerdir sivillerin ilçe dışına çıkışına müsaade etmediğine dikkati çekti.

Yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen bugün yeniden özgürlüklerine kavuştukları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktaran İmceddemi, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olacak, buna inanıyoruz. Teröristlerin 4 gün önce kenti terk ettiklerini gördük, Münbiç'e gittiklerini düşünüyoruz. Açıkçası nereye gittiklerinin önemi yok, önemli olan özgürlüğe kavuşmamız. Allah Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Teröristler bize çok zulüm yaptı, insanların şehrin dışına çıkmasına izin vermediler. İnşallah ilçemiz en kısa sürede eski günlerine döner, başka bölgelerde olan komşularımız da bir an önce geri gelmeli."

MAYIN ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin şehir merkezinde güvenlik güçlerince mayın arama tarama çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde stratejik öneme sahip noktalarda güvenliği sağlayan birlikler, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Sivillerin alandan uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın dedektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor.

SİVİLLER DÖNMEYE BAŞLADI

Güvenlik güçleri, teröristlerin işgal ettikleri binalara kaçarken çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, çalışmaların bir süre devam edeceğini belirtti. Bu arada, terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı siviller de ilçe merkezine dönmeye başladı.

Kaynak: AA