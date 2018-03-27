Afrin'den Acı Haber! İki Asker Şehit

TSK, Afrin'de iki askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Afrin'de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar