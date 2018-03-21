Afrin'de Halk 18 Teröristi TSK'ya Teslim Etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin'de 9 köyde 18 teröristin, muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği bildirildi.

Afrin'deki 9 köyde 18 teröristin, muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiği bildirildi.

TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak Kuzeyi Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart Salı günü düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Afrin halkının her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğu vurgulanan paylaşımda, dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak 9 köyde 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği kaydedildi.

Gündem 19 Mart 2018 15:55 Afrin destanında neler yaşandı?Zeytin dalı harekatının 58. gününde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart günü Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından kent merkezinde kontrolü sağladı! Peki 58 günde neler yaşandı?

Kaynak: AA