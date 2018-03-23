Afrin'de EYP temizliği sürüyor

- Yukarı Korkan köyünde yapılan aramalar sırasında, teröristlerce tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi

- Arama çalışmaları sırasında 4 Grad füzesi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Afrin'in Yukarı Korkan köyünde yapılan arama faaliyetinde, teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YPG/PKK'lı teröristler Afrin'de sivillerin hayatlarını tehdit etmeye devam ediyor.

Bölgede el yapımı patlayıcılara yönelik arama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, bu kapsamda Afrin'in Yukarı Korkan köyünde arama faaliyetinde bulundu.

Aramada, YPG/PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı tespit edildi. TSK unsurları el yapımı patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.

Öte yandan Afrin'de dün yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında 4 Grad füzesi ele geçirildi.