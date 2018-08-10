Afrin'de caddeler yeniden isimlendirildi: En büyük caddenin ismi belli oldu!

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun terörden arındırdığı Afrin ilçesinde bazı bulvar ve caddelere Afrin Yerel Meclisi kararıyla yeni isimler verildi.

PKK’dan temizlenen Afrin’de bulvarlara Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı ve Selahaddin Eyyübi isimleri verildi.

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Afrin ilçesinde bazı bulvar ve caddelere Afrin Yerel Meclisi kararıyla yeni isimler verildi.

İlçe merkezindeki üç bulvara ilişkin yapılan düzenlemeye göre Demirci Kava Bulvarı'nın yeni adı Zeytin Dalı olurken, Nevruz Bulvarı'na Selahaddin Eyyübi ve Hükümet Binası Bulvarı'na da Recep Tayyip Erdoğan adları verildi. Söz konusu caddeler artık bu isimlerle anılacak.



Bir zamanlar PKK tarafından dikilen Demirci Kava heykelinin bulunduğu caddenin yeni adı ‘Zeytin Dalı’ oldu.

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Bu arada güvenlik güçleri, PKK'lıların imha edildiği ilçede patlayıcı temizliğini sürdürüyor. Uzman ekipler, sivil hassasiyetini ön planda tutarak tarım arazilerinde ve yol kenarlarına terör örgütünce tuzaklanmış patlayıcıları dedektörlerle belirleyerek imha ediyor.

Türk askeri ayrıca yol yapımı, moloz kaldırma, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerle birlikte sivillere sağlık hizmeti de veriyor.

İDLİB İÇİN ANKARA'DA OLACAK



Suriye'de rejim güçleri ve İranlı milislerin İdlib güneyine saldırıları sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya kritik bir ziyarette bulunacak. Lavrov, 13-14 Ağustos'ta Ankara'ya gelerek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. TSK'nın 12 gözlem noktasına evsahipliği yapan ve son günlerde gerilimin had safhaya ulaştığı bölgeye saldırıların sürmesi halinde, buradaki 3 milyonu aşkın sığınmacının Türkiye'ye akın etmesinden endişe ediliyor. BM Suriye Danışmanı Jan Egeland İdlib’de savaş halinde Türkiye'den sınırlarını açmasını isteyeceklerini duyurdu.

Kaynak: Ajanslar