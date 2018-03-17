Afrin'de 5 köy daha teröristlerden temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Fetih yakın, Afrin'in dörtte üçü kontrolümüz altına girmiş durumda''. Bugün toplam 12 köy terör örgütlerinden temizlenmiş oldu.
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