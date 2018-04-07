Afrin'de 4000 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de 4000 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son bilgileri paylaştı: Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları / CANLI

Kaynak: Ajanslar