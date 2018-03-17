Afrin'de 3 köy daha alındı

Afrin'in merkezinde bulunan Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köyü terörden temizlendi.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 567'ye yükseldiğini açıkladı. Afrin’in 7 köyü daha teröristlerden temizlendi, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısı kesildi. Böylce Afrin tam anlamıyla çembere alınmış oldu.