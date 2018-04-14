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Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!

Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sanatçıların sınıra gidip Afrin'deki askerlerimize destek vermesi bazı sanatçıları kızdırdı. Demet Akalın gibi bir çok sanatçı sosyal medyada kendilerinin neden bu tarz organizasyonlara çağrılmadığını söyleyip sitemde bulundu.
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Güncel 14 Nisan 2018 - 14:22

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