Afrin şehitlerine hatıra ormanı

Kırklareli'nde Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda oluşturulan hatıra ormanı için fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı Şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Fidan dikmenin dini açıdan da önemli olduğunu belirten Çiftçi, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifa dileğinde bulundu.

Kırklareli'nden Afrin'deki kahramanla selam gönderdiklerini ifade eden Çiftçi, "Hep söylüyoruz. Bizim hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok, ama kimseye bir çakıl taşımızı dahi vermeyiz. Bunun da böyle bilinmesini bir kez daha haykırıyoruz." diye konuştu.

Vali Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, özel harekat polisleri ile kurum müdürleri bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA