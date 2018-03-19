Afrin Harekatı Avrupa Gündeminde

TSK'nın Afrin'i kontrol altına alması Avrupa basınında yankı buldu!

TSK'nın Afrin'i kontrolü ele alması Avrupa Basınında geniş yankı buldu. Avrupa basını zaferi manşetlerine taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin şehir merkezinde saat 08:30 itibarıyla kontrolü sağladı. Uluslararası medyanın da yakından takip ettiği harekattaki bu gelişme, geniş yankı uyandırdı.

Amerikan kanalı CNN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin açıklamasını canlı yayında son dakika verdi.

İngiliz basın kuruluşu BBC, YPG/PKK'lı teröristler hakkında, "Afrin'den kovuldular" manşetini attı.

BBC haberinde, "Türkiye, iki aydır sürdürdüğü harekatta, sınırına yakın olan Afrin’i terörist olarak gördüğü gruplardan arındırmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

France 24 haberi, "Türkiye liderliğindeki güçler Suriye’nin Afrin kentine girdi" başlığıyla verdi.

Fransız haber ajansı AFP de, TSK'nın ÖSO ile birlikte saat 8.30'da Afrin merkezinde kontrolü sağladığını ve Afrin'in her mahallesinde Türk askeri ve ÖSO birliklerinin bulunduğunu duyurdu. "Türk bayrağı Afrin'de dalgalanıyor diyen" AFP haberinde, "Şehrin kontrolünü ele geçirmek isteyen teröristleri kovdular" ifadelerine yer verildi.

Katar merkezli El Cezire İngilizce sayfasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’de kontrol sağladığını duyurdu. El Cezire de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını kaynak gösterdi.

Kaynak: Ajanslar