Afrika ülkelerinin büyükelçileri Şanlıurfa'da

Afrika ülkelerinin büyükelçileri Atatürk Barajı'nda incelemelerde bulundu

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı'nda incelemelerde bulundu.



GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) tarafından yürütülen "Deneyim Paylaşımı Programı" kapsamında, 24 Afrika ülkesinin büyükelçi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlarından oluşan heyet kente geldi.



Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer ve GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'in eşlik etiği heyet, program kapsamında Atatürk Barajı'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.



Ahmet Rıza Demirer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.



Afrika ülkelerinin büyükelçiliklerinin bulunduğu ülkeler arasında, Türkiye'nin 4'üncü sırada olduğunu kaydeden Demirer, "Afrika, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir konumdadır, öncelikli bir alandır. Bu önem karşılıklıdır ve Afrika da Türkiye'ye büyük önem vermektedir. GAP Türkiye'nin milli projesidir, çok millidir, yerlidir. Afrikalıların kendi tabirleriyle bu projeden öğrenecekleri çok şey vardır. Bizim kalkınmamızda GAP belki en önemli projedir. Bu projenin altyapısını, nasıl yapıldığını, imkanlarını, topluma nasıl yansıdığını göstermek ve bu birikimi Afrika ile paylaşmak için buradayız." diye konuştu.



Sadrettin Karahocagil de GAP'ın büyük bir kalkınma projesi olduğunu ve projenin 30 yıllık birikimini paylaşmak amacıyla programı düzenlediklerini belirtti.



Bu kapsamda Afrika'nın 24 ülkesinin büyükelçi ve diplomatlarını Şanlıurfa'da misafir ettiklerini dile getiren Karahocagil, "Büyükelçi ve diplomatlarımıza GAP'ın büyük, küçük yatırımlarının örneklerini ve oluşturduğumuz birikimi göstereceğiz. Bunun yanında Şanlıurfa'nın güzelliklerini paylaşacağız. Programımızın içinde bölgesel kalkınmayı ilgilendiren ziyaretler olduğu gibi tanıtımı ve turizmi ilgilendiren ziyaretler de olacak." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin Afrika'nın stratejik partneri"



Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir ise GAP'ın dünyada önemli bir proje olduğunu vurguladı.



Böyle önemli bir projenin Türkiye tarafından gerçekleştirilmesinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Abdulkadir, proje deneyimlerinin kendilerine çok şey katacağını dile getirdi.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshıdımba da Türkiye'nin 10 yıldan fazladır Afrika'nın stratejik partneri olduğunu belirtti.



Bölgede incelemelerde bulundukları için çok memnun olduklarını aktaran Tshıdımba, "Bu örneklerde, bizim öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu görüyorum." dedi.



Heyet, daha sonra GAP BKİ tarafından yaptırılan Hilvan Bilgi Evi ve Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Z Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Kaynak: AA