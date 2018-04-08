Afrika kıtası göz göre göre ikiye ayrılıyor!

Afrika’da yaşanan depremler neticesinde kilometrelerce oluşan çatlaklar büyüyerek devam ediyor. Olaya ilişkin inceleme yapan bilim insanları ise Afrika kıtasının ikiye ayrılma sürecinin başladığını belirtiyor.

Kenya'nın güneybatısında yaşanan depremlerle aniden ortaya çıkan ve kilometrelerce giden çatlak, bilim insanları tarafından Afrika kıtasının ikiye ayrılma sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Çatlağın giderek büyümesi ve depremlere neden olması yerel halkın korkmasına neden oluyor. Yetkililer ise bu doğa olayına ne yazık ki bir çözüm bulamıyor. Bilim insanları ise kilometrelerce devam eden bu çatlağın Afrika kıtasının ikiye bölünmesi olarak yorumluyor. Yani bilim insanlarına göre çatlaklar oluşumunu tamamladığında Afrika iki parçaya ayrılacak. Yeni bir okyanus ve yani bir kıtanın oluşmasına neden olacak.

Videoda da görüleceği üzere durum yerel halk açısından oldukça ciddi görünüyor. Şiddetli depremlerin oluşmasına neden olan bu doğa olayı, yerel halkın büyük sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Bu oluşum ise milyonlarca yıl alacağı ifade ediliyor. Yerel halk ise bu durum karşısında çaresiz.

Kaynak: Ajanslar