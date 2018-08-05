Afganistan'da Taliban saldırısında 40 asker hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Çinartu ilçesindeki askeri üsse düzenlediği saldırıda 40 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çinartu İlçe Emniyet Müdürü Ahtar Muhammed, militanların, ilçedeki askeri üsse dört koldan saldırması sonucu 40 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda birkaç askerin yaralandığını ifade eden Muhammed, birçok askerden de haber alınamadığını belirtti.

İDDİALARA GÖRE ÜSSÜ ELE GEÇİRDİLER

Muhammed, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarından da ölenlerin olduğunu kaydetti.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sonucu üssü ele geçirdikleri iddia edildi.

Dünya 05 Ağustos 2018 11:27 Afganistan'da intihar saldırısında 3 NATO askeri can verdiReuters haber ajansı tarafından bildirilenlere göre Afganistan'ın doğusundaki intihar saldırısı gerçekleşti. Bu olayda üç NATO askerinin yaşamını yitirdiği.

Kaynak: AA