Afganistan'da saldırı: 40 kişi hayatını kaybetti

Afganistan, Çinartu İlçe Emniyet Müdürü Ahtar Muhammed, Taliban'a bağlı militanların askeri üsse saldırdığını ve saldırı sonucu 40 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Çinartu İlçe Emniyet Müdürü Ahtar Muhammed militanların, ilçedeki askeri üsse dört koldan saldırması sonucu 40 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, saldırıda birkaç askerin yaralandığını ifade eden Muhammed, birçok askerden de haber alınamadığını belirtti.

Muhammed, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarından da ölenlerin olduğunu kaydetti.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sonucu üssü ele geçirdikleri iddia edildi.



Kaynak: Ajanslar