Afganistan'da cuma namazı sırasında saldırı!

Afganistan'ın doğusundaki Paktia eyaletinde düzenlenen saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Afganistan’ın doğusundaki Paktia eyaletinde çoğunlukla Şiilerin gittiği camiye cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

İNTİHAR SALDIRISI



Afganistan’ın doğusundaki Paktia eyaletinin Gardes şehrinde bulunan çoğunlukla Şiilerin gittiği camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 25 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Paktia eyalet polis şefi General Raz Mohammad Mandozai, "Paktia eyaletinin Gardez kentinde bir Şii camisine saldırısı düzenlendi. Patlamada ölü ve yaralı var, ama şimdilik kaç tane olduğunu bilmiyoruz" dedi.

SALDIRI ÜSTLENİLMEDİ



İntihar saldırısnının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte hükümetle barış görüşmelerine başlamayı kabul etmesi için üzerinde baskı olan Taliban son aylarda büyük kentlerdeki şiddetli saldırıları üstlenmedi ancak DEAŞ son aylarda Celalabad ve başkent Kabil'de hükümete ait binalardan ebelik eğitimi veren merkeze kadar çok çeşitli hedeflere ölümcül saldırılar gerçekleştirdi.

Geçen ay DEAŞ mensubu bir intihar bombacısı Kabil Uluslararası Havalimanı yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmiş ve saldırıda 23 kişi ölmüştü.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken ülke genelinde yeni eylemlere karşı tedbriler alındı.

Kaynak: Ajanslar