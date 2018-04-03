Afganistan sivilleri vurdu: 100 ölü

Afganistan Hava Kuvvetleri dün Kunduz vilayetinde bir medreseyi mezuniyet töreni sırasında hedef aldı. Taliban liderlerinin de katıldığı törende çoğu sivil 100 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

MEZUNİYET TÖRENİNE SALDIRI

Görgü tanıklarından Hacı Nabi, 500 kişinin katıldığı mezuniyet töreni sırasında düzenlenen saldırıda yaklaşık 50 sivilin öldüğünü öne sürdü.



25 MİLİTAN ÖLDÜ

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, daha önce yaptığı açıklamada, saldırının, örgüt liderlerinin medresede toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve 25 militanın öldüğünü belirtmişti.

Kaynak: Ajanslar