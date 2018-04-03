Afgan göçü başlıyor: 1,5 milyon mülteci bekliyor

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, İran'da Türkiye'ye giriş yapmak için 1,5 milyon Afgan göçmenin beklediğini söyledi.

Ağrı ve Erzurum'un bu sayıdaki mültecileri kaldırmadığını söyleyen Güzel, günde 500-600 mültecinin Türkiye'ye giriş yaptığını ifade etti.

ERZURUM Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınırda 1,5 milyon mültecinin beklediğini ileri sürdü. Erzurum'un göçmenlerin buluşma merkezi haline geldiğini ifade eden Güzel, Afganistan ve Pakistan'dan gelen mültecilerin bir bölümünün haftalar süren zorlu yolculuğunun dramla bittiğini söyledi.

Iğdır’da geçtiğimiz gün yaşanan trafik kazasında 17 kişinin ölümü 36 kişinin ise yaralanması üzerine gözler bir kez daha mültecilerin üzerine çevrildi. Her gün 500 ila 600 kaçak sınırdan geçip yürüyerek ya da insan tacirleri tarafından Erzurum’a getiriliyor.

Göç nedeni ile Erzurum’daki polis, jandarma ve Göç İdaresi’nin büyük

Geçen yılın başından bu yana bir milyondan fazla mülteci Yunan adalarına ulaştı. Bu yılın başından bu yana Ege’nin bir kıyısından diğerine yolculuk eden mültecilerin yaklaşık üçte biri Afganlardan oluşuyor.

zorluk çektiği belirtildi. Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel bunlarla ilk tanışmasının 7 yıl önce olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Son bir yıl içerisinde Afganistan’dan müthiş bir göçmen, sığınmacı akını oluyor. Kendi anlattıklarına göre ilk önce gece yolculuğuyla otobüslerle İran’a geliyorlar. Urumiye şehrine getiriliyorlar. Daha sonra Türkiye ile Urumiye sınırına yakın bir köye götürülüyorlarmış. O köyde bunlar bekletiyorlar. Yani ortam uygun olduğu zaman, bazı aileler 15-20 gün aç susuz bekletiliyormuş.

"BİRİ UÇURUMA DÜŞSE BİLE SESİNİZİ ÇIKARMAYACAKSINIZ"

Dağ yürüyüşüne çıktıklarını ifade ediyorlar. Hepsinin hikayesi aynı. Dağdan 4-5 gün yürüdüklerini söyleyenler oldu. Hatta bunlara şöyle ifade etmişler yanınızda biri uçuruma düşse bile sesinizi çıkarmayacaksınız. Böyle sıkı denetim içerisinde getiriliyorlar. Yolculukta doğumu yaklaşan hamileler, amalar da var. Son zamanlarda göç trafiği acayip şekilde arttı. Artık ne Ağrı’nın ne de Erzurum Göç İdaresinin altından kalkacak gücü yok. Binlerce insan yollara dizilmiş geliyorlar. Vatandaşlar bunlara yardım amaçlı araçlarına aldığı zaman insan kaçakçısı muamelesi görüyor, otobüslere almıyor. İnsan kaçakçıları bunları koyunların taşındığı 3 katlı kamyonlara dolduruyorlar. Perişan haldeler umuda doğru koşuyorlar. İşin garip tarafı canları pahasına gidiyorlar. Sınırdan Türkiye’ye girip buradan Yunanistan, Sırbistan Macaristan üzerinden Almanya’ya ulaşmak istiyorlar. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir misali can siper hane gidiyorlar.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPMAK İÇİN 1.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

Erzurum tercih edilen bir şehir. Bir de pilot il olması nedeniyle buraya gelip, gidiyorlar. Burada yardımlaşma, bakış açıları pozitif olması münasebetiyle tercih ediyorlar. Burası bir basamak burada da kalmıyor. Avrupa’ya gidiyorlar. Buna bir dur denilmesi lazım. Trajik olaylar oluyor. Geri gönderme yerinde bir kişilik yer yok. Kontenjan dolmuş, nerede yatacaklar o da belli değil. Dünyanın buna değinmesi lazım. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak için 1.5 milyon kişinin beklediğini duyduk."

Öte yandan Erzurum’daki 1500 kişilik geri gönderme merkezinin kapasitesinin çok üzerinde hizmet verdiği belirtildi. Son 3 ay içerisinde Erzurum’a giriş yapan kaçak sayısının 11 bini bulduğunu belirten yetkililer, kaçakları uygun görülen illere seyahat belgelerini vererek gönderdiklerini söyledi.

Kaynak: AA