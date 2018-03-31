AFAD ve Kızılaydan Afrin'e yardım

AFAD ve Kızılay ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Genelkurmay Başkanlığınca yapılan bilgilendirmede, Afrin halkına Türkiye'den yapılan desteğin devam ettiği bildirildi.

Gündem 25 Mart 2018 22:14 Türk Kızılayı Afrinli sivillerin yanındaTürk Kızılayı tarafından Afrin merkeze yakın Miski Tahtani köyünde sivillere insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Buna göre, AFAD ve Kızılay ekiplerince Afrin merkezi, Hacıkasımlı, Hacı Hasanlı, Birka, Alicaro, Hamaraço, Beremci ve Mirkan'da gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Kaynak: AA