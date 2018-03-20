Adnan Oktar'ın kediciğinden ses kaydı

Adnan Oktar'ın yanından kaçtığını öne süren Ceylan Özgül, ortaya çıkan ses kaydında "Bahçeye çıkış izni alabilmek için üzerimde pijamalarım ve ayağımda terliğimle çıktım, oradan kaçtım" dedi.





Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti.

ŞİMDİ DE SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen iddia Adnan Oktar cephesinden sert bir dille yalanlanırken, ortaya çıkan ses kaydında Ceylan Özgül nasıl kaçtığını anlatıyor.

"RANDEVU ALMA BAHANESİYLE ÇIKTIM"

Ses kaydında doktordan randevu alma bahanesiyle bahçeye çıktığını belirten Özgül, şu ifadeleri kullanıyor: "Bahçede köpeğim vardı. Köpekle oynadım. Arabanın geldiğini gördüğümde tek kişilik kapıdan koşarak dışarı çıktım ve arabaya bindim.

"BAHÇEYE ÇIKMA İZNİ ALABİLMEK İÇİN..."

Fakat köpekle oynama bahanesiyle bahçeye çıkma izni alabilmek için tabii ki ne ayağımda çorabım vardı, ne üstümde kıyafetim vardı. Üzerimde pijamalarım ve ayağımda terliğimle çıktım, oradan kaçtım.

"CEBİMDE BİR TEK KİMLİĞİM VARDI"

Cebimde kimliğimden başka hiçbir şeyim yoktu. Böyle kaçtım yani ben oradan."