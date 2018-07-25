Kenan Oktar kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Adnan Oktar'ın kardeşiyle ilgili merak edilen soruların başında Kenan Oktar kimdir sorusu yer aldı. Kenan Oktar nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Örgüt kuran ve işlediği suçlardan ötürü mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilen Adnan Oktar yakın zamandan beri Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar Hatay'da ortaya çıktı. İnsanlar Adnan Oktar'ın kardeşiyle ilgili Kenan Oktar kimdir sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar, Kanal D haber muhabiri tarafından görüntülendi. Kenan Oktar nereli ve kaç yaşında sorularının detayını haberimizde bulabilirsiniz.

KENAN OKTAR KİMDİR?



Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar, Kanal D haber muhabiri tarafından görüntülendi. İnsanlar Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı.



KARDEŞİNİ SAVUNDU

Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar Hatay’da göründü. Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar’ın doktor olduğu ortaya çıktı. Adnan Oktar ve örgütüne geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve örgüt üyelerine ait mal varlıklarına el konulmuştu. Adnan Oktar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar’ın kameralar karşısında Adnan Oktar’ı savunması tepkilere neden oldu.

ADNAN OKTAR'I İLK ZİYARET EDENLER ORTAYA ÇIKTI

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ı cezaevinde ilk ziyaret edenlerin kim olduğu ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kadın doğum uzmanı abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar; Adnan Oktar'ı cezaevinde ziyaret etti. Oktar, abisi ve yeğeniyle cam paravanın arkasından ahizelerle görüştü. Görüşmeye cezaevi görevlileri de nezaret etti. Yarım saatlik görüşmenin ardından Kenan Oktar ve Gamze Oktar cezaevinden ayrıldı.

BAZI FİRARİ ZANLILAR HALEN ARANIYOR

Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 168'i tutuklanmıştı. Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın da dün tutuklanmasıyla bu sayı 169 oldu. Bazı firari zanlılar ise halen aranıyor.

ADNAN OKTAR KİMDİR?

1956 senesinin Şubat ayında dünyaya gelen Adnan Oktar Ankara'da doğmuştur. Babasını küçük yaşlarda kaybetmiştir. İlkokul ve Ortaokul eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari Bölümü’nde eğitim almaya başlamış bir süre sonra okuldan ayrılmıştır.

Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’ne giriş yapan Adnan Oktar bu okuluda yarım bırakmıştır. Mahlası Harun Yahya’dır. Bu isim ile kitaplar yazan ve hazırlayan Adnan Oktar’a göre evrim doğrudan nazizm, materyalizm, Budizm ve Komunizm bağlantılı şeytani bir öğretidir.

İnternet siteleri ve Televizyon aracılığı ile insanlara ulaşan Adnan Oktar’ın Hz. Muhammed’in soyundan gelenler anlamına gelen Seyyidilerden olduğu iddia etmektedir.

Son günlerde yaptığı yayınlarla büyük tepki toplayan Adnan Oktar'ın İsrail ile olan yakın ilişkisi gün yüzüne çıkmıştır.

Kedicikleri olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu operasyon sabaha karşı başladı.

Kaynak: AjansHaber