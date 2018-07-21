Adnan Oktar'ın dijital arşivinden ilk görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda Ümraniye’de bir depoda ele geçirilen dijital arşivden ilk bulgular gelmeye başladı. Arşivden örgütün erkek üyeleriyle kadınların birlikte olduğu görüntülerin olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar operasyonunda Ümraniye'de bir depoda ele geçirilen dijital arşivden ilk bulgular gelmeye başladı. Hürriyet'in haberine göre, özel ekiplerin incelemeye devam ettiği arşivden örgütün erkek üyelerinin kadınlarla birlikte olduğu görüntülerin olduğu öğrenildi.



Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna bağlı adresleri basarken Ümraniye'deki bir depoya girmiş ve 2 bin 500 adet cep telefonu, laptop ve harddiskleri ele geçirmişti.



SİBER ŞUBE'DE ÖZEL EKİP İNCELİYOR

Bir kamyona doldurularak Emniyete getirilen ve Adnan Oktar örgütünün dijital arşivi olduğu belirtilen dijital materyallerin incelenmesi için Siber Şube'de özel bir ekip kurulmuştu.



CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Mali Şube'den polislerin de katıldığı özel ekibin incelemenin başında bazı dijital materyaller içinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Dijital arşivin İncelemesinin aylar sürebileceği belirtilirken, inceleme ilerledikçe cinsel içerikli görüntülerin artacağının tahmin edildiği belirtildi.



AYRILMAK İSTEYENLERİ BU GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT EDİYORLARDI

İtirafçı olan bazı kadın örgüt üyeleri, Adnan Oktar'ın müritleriyle cinsel ilişkiye girdikleri sırada görüntülendiklerini, ayrılmak isteyen olursa bu görüntülerle tehdit edildiğini öne sürmüşlerdi.

Kaynak: Ajanslar