Adnan Oktar'ın 30 yıllık kediciğinden yeni itiraflar!

Adnan Oktar örgütündeyken itirafçı olan Ayşe Pars yeni itiraflarda bulundu. Pars’ın anlattığına göre bu kadınlar örgütte cariye olarak kullanıldı.

Star Ana Habere konuşan Adnan Oktar’ın 30 yıl yanında olan kediciği Ayşe Pars itiraflarına devam ederek örgütün karanlık ve tehlikeli yüzünü anlattı. Pars, Oktar’ın sağ kolu olarak 30 yıldır örgüt içindeki tüm televizyon ve internet yayınlarının tek sorumlusuydu. Tutuklu olan kedicik itirafçı olup örgütle ilgili tüm bildiklerini anlatınca cezaevinden çıktı.

KADINLAR CARİYE GİBİ KULLANILDI

Adnan Oktar örgütündeyken itirafçı olan Ayşe Pars genç kadınların bu kez gizli kamera görüntüleri ile örgüte bağlı tutulduğunu anlattı. Pars’ın anlattığına göre bu kadınlar örgütte cariye olarak kullanıldı.Pars daha önce yayınlar sırasında kendisine aşık gibi bakmayan kediciklere işkence yaptığını anlatmış işkence sonrası ağlayan kızlara da ‘sevgiden ağlıyorlar’ dediğini ileri sürmüştü.

Yayında gözüken bir kıyafetleri var yani böyle çok abartılı, hiçbir şekilde dini olarak kabul edilemeyecek. Burada o kıyafetlerle o kadar bayan siz neler yapılabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yaşı küçükler de dahil olmak üzere hepsi aynı ortamda.

HERKESE İMAM NİKAHI

Adnan Oktar herkesle imam nikahlıydı ya da kadınları cariye olarak almıştır statülerine göre orada bile bir hiyerarşi vardır.Bütün internet işlerinin sorumlusu benim reji bana ait ama bir korku fırtınası, korku imparatorluğu var.Bacılar ve kız kardeşler denen daha genç, yeni gelmiş olan hafif bağlarla bağlı insanlar var. Kız kardeşler dediğimiz ekip daha çok bu zenginlikle o kişinin isteklerinin bir an önce yapılması, iltifatlar, hediyeler, altınlar gibi bu tarz şeylerle burada tutulmaya çalışılır. Bu bir yöntemdir

Adnan Oktar oturuyor 10-15 kişilik bir gurubun önüne diyor ki ‘senin bakışlarını beğenmedim, sen gel bakalım önüme’ ve sonra oturtturuyor; tokat, tekme, kafasını yere bastırma, alıp bir yerden diğer tarafa atma, yediği yemeği kafasından aşağı döker, ‘makas getirin der’ makasla dibinden keser, eliyle saçlarını yolar.

AİLELERLE GÖRÜŞTÜRMEZ BU BİR SUÇTUR

Kediciklerin örgüt içerisindeyken ailesi ile görüşmesinin yasak olduğunu da belirten Pars 30 yıllık örgüt hayatı boyunca ailesinden sadece annesi ile 2 ya da 3 kez görüştüğünü belirterek “Ailelerle görüştürülmez. Bu bir suçtur zaten. Belli aralıklarla yanında şahitle gidersin. Mesela çay alacaksın ikram edeceksin, mutfağa gittin annen de orada mutlaka şahit yanına gelir. Annenle seni hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Adnan Oktar’ın en sevdiği şeyin kendisine itaat edilmesiydi. Oktar Kediciklere bana itaat etmezseniz günah işlersiniz diyordu. Onun dediğini kabul etmezseniz münafık olursunuz diyordu” şeklinde konuştu.

Oktar’ın kimseye güvenmediğini de söyleyen Pars televizyon yayınlarını Oktar’ın bizzat masasının altına yaptırdığı özel kumandayla yönettiğini de anlattı:

Elinde bir on-of düğmesi var oradan sesi kapatır rejiye dahi sesin gelmemesi için kendisi kapatır. Yayınları takip ederseniz. Çoğu zaman bunu unuttuğu için yayına sessiz başlarız. Yayın bitti 5 dakika ara verelim dedi. Dediği anda tüm kameralar kapatılır mutlaka.

Kaynak: Ajanslar