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Oktar'ın kedilerinin odası ilk kez görüntülendi

Oktar'ın kedilerinin odası ilk kez görüntülendi

Bu odalardan birinin kapısında yazan "Lütfen kapıyı açık tutmayın. Kaçabiliriz" yazısı müşteki ifadelerinde geçen villada bazı kadınların zorla tutuldukları iddiaları hakkında verdikleri gizli bir mesaj olarak yorumlandı.
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Güncel 06 Ağustos 2018 - 08:42

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