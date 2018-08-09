Oktar ve kediciklere cinsel istismar iddialarından DNA testi yapılacak

Adnan Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığının belirlenmesi için hem kendisinden hem de kamuoyunda 'kedicikler' olarak bilinen kadınlardan DNA örneği alındı.

TRT Haber'in aktardığına göre, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak tanınan ve 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonla İstanbul'daki villasında gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Oktar, cinsel istismar, saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi birçok suçtan yargılanıyor.

YEDİ AVUKATI REDDETTİ

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Oktar'ın şimdiye kadar atanan yedi avukatı beğenmediği gerekçesiyle reddettiği, şu an dosyasına sekizinci avukatın baktığı belirtildi.

Hakkındaki en önemli suçlamalardan biri de cinsel istismar olan Adnan Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığına dair hem kendisinden hem de kadınlardan DNA örneği alındığı, bunun dışında bazı biyolojik testler de yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar