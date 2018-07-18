Adnan Oktar ve kedicikler adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan ve ‘kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 29 Mayıs Hastanesine getirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kediciklerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve bir haftadır gözaltına bulunan Adnan Oktar adliyeye sevk edildi.

ADNAN OKTAR SORGUSUNDA İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan 3 ayrı avukatı bulunan Oktar'a 31 ayrı suçlama yönelmişti. Oktar'ın sorgusunda tüm iddiaları reddettiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar