Adnan Oktar soruşturmasında adı geçen rektör görevden alındı
Adnan Oktar soruşturması kapsamında Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın görevden alındığı bildirildi.
Adnan Oktar Soruşturması gittikçe derinleşirken, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği gerekçesiyle görevinden alındığı iddia edildi.
YERİNE KİMİN GELECEĞİ İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK
Aynural'ın yerine kimin atandığının ise önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar