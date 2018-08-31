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31 Ağustos 2018 12:56 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2018 13:02

Adnan Oktar soruşturmasında adı geçen rektör görevden alındı

Adnan Oktar soruşturması kapsamında Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın görevden alındığı bildirildi.

Adnan Oktar soruşturmasında adı geçen rektör görevden alındı

Adnan Oktar Soruşturması gittikçe derinleşirken, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği gerekçesiyle görevinden alındığı iddia edildi.

YERİNE KİMİN GELECEĞİ İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Aynural'ın yerine kimin atandığının ise önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Adnan oktarsalih aynural


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