Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddalara göre şöyle sıralandı:

İŞTE ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

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Kaynak: Ajanslar