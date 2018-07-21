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21 Temmuz 2018 08:16 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2018 08:44

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi.

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddalara göre şöyle sıralandı:

İŞTE ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: şifreli konuşmalaradnan oktar


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