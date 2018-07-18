Adnan Oktar örgütünün korkunç tuzağı ortaya çıktı

Adnan Oktar örgütüne dair araştırmalar devam ederken bir gerçek daha ortaya çıktı. Örgüt içindeki erkek üyelerin, genç kızları tuzağa düşürmek için onlara komşu oldukları, aileleriyle yakın ilişki kurduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nce geçen hafta operasyon yapılan Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 108'i kadın 193 şüphelinin yazılı ifadelerinin alınmasına başlandı. Adnan Oktar ve diğer bazı şüphelilerin bugün erken saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

YAKIN TAKİBE ALIYORLAR

Sabah'ta yer alan habere göre; İtirafçı olan kadın şüpheli E.E. de yaşadıklarını şöyle anlattı: "O zaman bana yakınlaşan isimlerden biri, oturduğum apartmanda bir daireyi kiralayıp bana komşu olmuştu. Üç yıl boyunca uğraştılar ve adeta çevremi sardılar. Ben de zamanla örgüte katıldım" dedi. İddiaya göre; Oktar Çetesi'nin üyeleri, hedefe aldıkları kişileri yakın takibe alıyorlardı ve o kişi yazın tatile gittiğinde dahi aynı bölgeye tatile giderek takip edip tanışma ve örgüte katma faaliyetleri yürütüyordu.

AİLELER İLE YAKIN İLİŞKİ KURUYORLAR

Örgüt üyeleri, genç kızlara, daireler kiralayıp komşu oldu. Bazı örgüt üyeleri; hedefine aldıkları kişileri ele geçirmek için ilk olarak anneler ve kardeşleri başta olmak üzere yakın akrabaları ile tanışıp hedefteki kişilere böyle yaklaşıyorlardı. Örgüte katamadıkları kişileri takibe alarak 4-5 yıllık uzun sürelerle faaliyet yürüterek örgüte katıyorlardı. Çevre izolasyonu ile etrafı sarılan kişi, görüştüğü kişiler zamanla hep örgütün içerisinden isimler olduğu için beyninin yıkandığını fark edemiyor ve başka kimseyle görüşemediği veya görüştürülmediği için de kimse tarafından uyarılamıyor.

Güncel 14 Temmuz 2018 08:42 Çok merak ediliyordu: Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!Gözaltındaki Adnan Oktar’ın villasında dün kepçe ile kazı yapıldı. Polis, örgütün kayıp 200 milyon TL’sini arıyor. Soruşturma kapsamında Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Kaynak: Ajanslar