Adnan Oktar örgütten ayrılmak isteyenleri aynı yöntemle tehdit etti!

Örgütün ele geçirilen arşivinde erkek üyelerinin kadınlarla birlikte olduğu görüntülerde çıktı. Örgütten ayrılmak isteyenleri Oktar'ın bu görüntülerle tehdit ettiği öğrenildi.

Mali Şube'den polislerin de katıldığı özel ekibin incelemenin başında bazı dijital materyaller içinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Dijital arşivin İncelemesinin aylar sürebileceği belirtilirken, inceleme ilerledikçe cinsel içerikli görüntülerin artacağının tahmin edildiği belirtildi.



AYRILMAK İSTEYENLERİ BU GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT EDİYORLARDI

İtirafçı olan bazı kadın örgüt üyeleri, Adnan Oktar'ın müritleriyle cinsel ilişkiye girdikleri sırada görüntülendiklerini, ayrılmak isteyen olursa bu görüntülerle tehdit edildiğini öne sürmüşlerdi.

MAĞDUR İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında mağdur ifadeleri bir bir ortaya çıkıyor. Bazıları gizli bazıları açık kimlikleriyle ifade veren mağdurların ifadeleri örgütün iç yüzünü gözler önüne seriyor.

İşte mağdurların ifadelerinden Adnan Oktar örgütüne ilişkin iğrenç detaylar…

"BASKI ALTINDA TUTARAK EVDEN EVLERDEN AYRILMALARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

"Ayrılmak isteyen bazılarını Adnan Hoca cezalandırarak örgüt evlerine kapattı. Örgütten ayrılmak isteyenlere örnek gösterdi. Bu şekilde baskı altında tutarak evden evlerden ayrılmalarını engellemeye çalıştı. Adnan Hoca ve örgütün diğer yöneticileri tahliye olduktan sonra örgütü tekrar bir araya getirmeye başladılar. Tekrar yapılandılar. Müştekilere ve müdahillere baskı ve vaatlerde bulunarak şikayetlerinden vazgeçmelerini sağladılar. Yine 'Cariyeler', 'Bacılar' ve 'Kardeşler' grupları oluşturuldu. Örgün finans kaynağı için Kazakistan ve Rusya'da Pegasus ve İtalston isimli firmalar kuruldu. Adnan Hoca'nın temel hedefi lüks ve rehavete dayalı yaşamını devam ettirmek."

Kaynak: Ajanslar