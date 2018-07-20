Adnan Oktar nezarethanede böyle görüntülendi
Örgüt üyeleri ile birlikte gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Adnan Oktar'ın hakim karşısına çıkmadan önce nezarethanede ümitsiz bir şekilde beklediği anın fotoğrafı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda; üyeleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
ÜMİTSİZ BİR ŞEKİLDE BEKLİYOR
Hakim karşısına çıkarılmadan önce nezarethanede bekletilen Oktar'ın o anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın ümitsiz bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor.
Hakim karşısına çıkarılan Adnan Oktar, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
Çağlayan Adliyesi'nde hakkında verilecek karar öncesi nezarethanede tutulan Oktar'ın fotoğrafı ortaya çıktı.
Kaynak: Ajanslar