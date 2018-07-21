Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.

İstanbul'da yakalanarak önce Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar, bugün Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

16.00'DA EDİRNE F TİPİ'NE KONULDU



Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.

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DEMİRTAŞ DA ORADA KALIYOR



Adnan Oktar'ın nakledildiği Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

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Kaynak: DHA