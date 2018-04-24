Adıyaman'daki depremde yaralı sayısı açıklandı

Adıyaman'da saat 09.09'da ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Demircan, depremde 39 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Samsat'ta deprem nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.09'da AdıyamanSamsat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Demircan: "Adıyaman'daki depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor."

BAŞBAKAN: HAREKETE GEÇİLDİ

Başbakan Yıldırım: (Adıyaman'daki deprem) Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."

Kaynak: ajanslar