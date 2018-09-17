Adıyaman'da mermer ocağında patlama!

Adıyaman Sincik'te bulunan bir mermer ocağında patlama meydana geldi. Bu patlamada 3 işçi ağır yaralandı.

Çamdere köyü yakınlarında bulunan mermer ocağındaki patlayıcı maddeler henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Patlamada işçiler Ahmet Gün (25), Yakup Yaman (28) ve Orhan Gökçe yaralandı.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar