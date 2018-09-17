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17 Eylül 2018 08:27 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2018 08:28

Adıyaman'da mermer ocağında patlama!

Adıyaman Sincik'te bulunan bir mermer ocağında patlama meydana geldi. Bu patlamada 3 işçi ağır yaralandı.

Adıyaman'da mermer ocağında patlama!

Çamdere köyü yakınlarında bulunan mermer ocağındaki patlayıcı maddeler henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamada işçiler Ahmet Gün (25), Yakup Yaman (28) ve Orhan Gökçe yaralandı.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Ajanslar

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