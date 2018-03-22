Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Adıyaman'da 4 ilkokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da 4 ilkokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü İlkokulunda eğitim gören 4 öğrenci, ders arasında dışarıdan getirdikleri yiyeceklerden yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA