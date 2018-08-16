Adıyaman'dan acı haber: 4 asker şehit oldu 5 asker yaralandı

PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında bu sabah sağlanan sıcak temas sırasında 4 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, bu sabah kırsalda bir grup teröristi fark etti.

Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı.

ŞEHİT SAYISI 4'E ÇIKTI



İlk olarak çatışmada yaralanan 1 askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Daha sonra 4 askerimizin şehit olduğu ve 5 askerimizin de yaralandığı açıkladı.

Kaynak: Ajanslar