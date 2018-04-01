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Adım adım tuvalet eğitimi

Adım adım tuvalet eğitimi

O minik bebeğiniz büyüdü ve dönüm noktalarından birine geldi. Artık bezden kurtulma zamanı. Çocukların özgürlüğe adım atmalarını simgeleyen tuvalet eğitimi anneleri en çok tedirgin eden konuların başında geliyor. Siz de bir anne olarak nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu adımları takip edebilirsiniz.
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Güncel 01 Nisan 2018 - 16:21

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