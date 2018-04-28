Adil Öksüz'ün yeğeni yakalandı
İstanbul'daki FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin takibi sonucu kargo şirketine evrakları verirken yakalanan Esmaül Hüsna Öksüzgözaltına alındı. Kargoya verilmek istenen zarftan örgütün aranan amcası Üsküdar imamı Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, kızı Zeynep Şeyma Öksüz adına düzenlenmiş evraklar çıktı.
Esmaül Hüsna Öksüz’ün talimatı Adil Öksüz’ün aranan kardeşi Mehmet Öksüz’den aldığı bildirildi. Kargonun ABD’de E.S. adına gönderildiği tespit edildi. Esmaül Hüsna Öksüz polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: ajanslar