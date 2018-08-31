Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic kimdir ve nereli?

Beşiktaş yönetiminin Adem Ljajic transferini duyurmasının ardından futbol severler Adem Ljajic kimdir sorusunu merak etti. Peki Adem Ljajic kimdir ve nereli? Yıldız oyuncu hakkında tüm merak edilenler Ajanshaber.com'da.

Siyah-beyazlı takım son dakika haberi olarak transfer duyurusunda bulundu. Beşiktaş transfer döneminin bitimine ramak kala yeni oyuncusunu duyurdu. Bu habere göre Adem Ljajic artık Beşik'ta oynayacak. Haberin duyurulmasının ardından Adem Ljajic kimdir sorusu da merak edildi. Yıldız oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Peki Adem Ljajic kimdir ve nereli? Hakkında tüm detaylar ve merak edilenler haberimizin devamında..

ADEM LJAJİC KİMDİR?

Siyah-beyazlı kulübün yeni oyuncusu Adem Ljajic bugün İstanbul'a geliyor. Haber duyurulur duyurulmaz futbol severler Adem Ljajic kimdir aratması yapmaya başladı.

Uzun süredir 10 numara bölgesine takvine yapmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş yönetimi, transferin son gününde mutlu sona ulaştı.

Günlerdir İtalya'da bulunan siyah-beyazlı yetkililer, Adem Ljajic'in transferi konusunda oyuncuyla ve kulübü Torino'yla her konuda anlaşmaya vardı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Boşnak asıllı Sırp futbolcu bugün İstanbul'da olacak.

Adem Ljajic, futbola ilk olarak 1998’de Josanica takımının alt yapısında başladı. Burada 7 sene kalan futbolcu, 2005 yılında ülkesinin köklü kulübü olan Partizan’ın altyapısına transfer oldu.

YILDIZI PARLADI

Adem Ljajic, 2008 yılında gösterdiği performans sebebiyle as takıma yükseldi. Bu sayede profesyonel kariyerine başlayan Sırp futbolcu, 2 sezon boyunca 38 maçta forma giyip 9 gol attı. Partizan formasıyla yıldızını parlatan Adem Ljajic, 2010 yılında 6.8 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya transfer oldu.

2013'TE ROMA'YA TRANSFER OLDU

Mor menekşelerde 3 sezon boyunca forma terletti ve bu süre içerisinde takımda değişilmez futbolculardan biri oldu. Toplamda 78 maça çıkıp 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2013 yılında 12 milyon Euro karşılığında ligin bir başka güçlü ekibi Roma’ya transfer oldu.

Roma ile ilk sezonunda 30 maça çıkıp 6 gol atan Ljajic, ikinci sezonunda 44 maçta sahne alıp 9 gol attı. 2015-2016 sezonunda ise Inter’e kiralık olarak gönderildi. Ljajic bir sezon sonra ise 9 milyon Euro bedelle Torino'nun yolunu tuttu.

ADEM LJAJIC'İN TORINO KARİYERİ



2016-2017 SEZONU | 33 maç / 10 gol - 9 asist

2017-2018 SEZONU | 27 maç / 6 gol - 10 asist

Kaynak: AjansHaber